Em rodada inusitada, Corinthians cumpre tabela no Paulistão A abertura da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, neste sábado, será inusitada. Único clube grande que vai a campo, o problemático Corinthians, apenas cumpre tabela com o ameaçado América. Emoção, mesmo, só com São Caetano e Paulista, que vão atrás da classificação para as semifinais. Terceiro colocado, com 33 pontos, o time do ABC recebe às 18h10 o São Bento, que luta para fugir do rebaixamento. Uma vitória classifica o São Caetano, que, ironicamente, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, para a fase decisiva do Paulistão. O Paulista, sexto, com 31, joga um pouco mais cedo, às 15 horas, contra o Juventus, na mítica Rua Javari. Precisa ganhar e torcer por derrotas de Palmeiras e Bragantino, no domingo, para chegar à última rodada com boas chances de classificação. Fica a lição para o Corinthians, eliminado antecipadamente e que deve encarar mais uma vez o Pacaembu às moscas. A partida contra o América será a primeira do técnico interino José Augusto no comando do time, que entra em campo pressionado por sua torcida, que na sexta invadiu o treino da equipe no Parque São Jorge e ameaçou diretoria e jogadores exigindo mudanças e uma vitória neste sábado. CORINTHIANS x AMÉRICA Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho, Betão, Marinho e Éverton; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei e Willian; Roger e Wilson. Técnico: José Augusto. América - Adson; Eduardo Luis, Mateus e Marcos Paulo; Tiago, Doriva, Marco Antônio, Jéferson e Felipe Oliveira; Reginaldo e Felipe. Técnico: Heriberto da Cunha. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Horário - 18h10. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo. SÃO CAETANO x SÃO BENTO São Caetano - Luiz; Galiardo, Maurício, Luiz Maranhão e Triguinho; Glaydson, Luis Alberto, Canindé e Leandro Lima; Somália e Luiz Henrique. Técnico: Dorival Júnior. São Bento - Rafael; Cleber, Fábio Lima e Esmerode; Émerson, Rincón, Matos (Everton), Eder Richartz e Vanderson; Sérgio Júnior e Elias. Técnico: Abelha. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Horário - 18h10. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. JUVENTUS x PAULISTA Juventus - Deola; Max Sandro, Adriano e Levi; Ivan, Naves, Renatinho, Nunes e Thiago; Adriano e João Paulo. Técnico: Márcio Bittencourt. Paulista - Victor; Fábio Vidal, Dema, Marcus Vinícius e Rodolfo; Réver, Marcelo Oliveira, Rodrigo Fabri e Diogo; Gilsinho e Marcos Denner. Técnico: Vágner Mancini. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Horário - 15 horas. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo (SP).