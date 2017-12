Juventus derrota a Lazio e avança às semis da Copa da Itália

Depois de um péssimo início de temporada, a Juventus entrou nos eixos como nos anos anteriores. Atual tetracampeã do Campeonato Italiano, atual vencedora da Copa da Itália e vice da Liga dos Campeões da Europa, a equipe de Turim conquistou nesta quarta-feira a sua classificação às semifinais da Copa da Itália. No estádio Olímpico de Roma contra a Lazio, mesmo local e rival da conquista da última temporada, vitória por 1 a 0. Contando todas as competições que disputa, foi a 13.ª vitória seguida do time alvinegro.

Com o gol do ala direito suíço Stephan Lichtsteiner, a Juventus avançou para enfrentar a Internazionale, que passou pelo Napoli no dia anterior, nas semifinais. O confronto será mata-mata com o jogo de ida na próxima quarta-feira, em Turim, e a volta em 2 de março, em Milão. No outro lado da chave, o Milan encara o pequeno Alessandria, da terceira divisão.

A classificação veio do jeito que a Juventus sabe jogar. Nos primeiros minutos, segurou o ímpeto ofensivo da Lazio e aos poucos conseguiu equilibrar as ações. Até o intervalo, poucas chances de gol para os dois lados. Na etapa final, o time de Turim foi melhor e abriu o placar aos 21 minutos em um gol que gerou polêmica.

Zaza dominou na entrada da área e chutou colocado. A bola bateu na trave direita de Berisha e sobrou nos pés de Lichtsteiner, que arrematou para o gol - o goleiro da Lazio ainda se esticou para tentar salvar. A confirmação do tento só veio por intermédio da tecnologia. Depois, foi só se fechar na defesa, como bem sabe fazer, e garantir a classificação.

O futebol na Itália teve outro jogo nesta quarta-feira. Adiado da ??.ª rodada do Campeonato Italiano, Sassuolo e Torino empataram por 1 a 1, em Sassuolo. Andrea Belotti abriu o placar para os visitantes, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Francesco Acerbi igualou pouco antes do intervalo, aos 41.

O resultado frustrou o time da casa, que tentava encostar na zona de classificação à Liga Europa. A Roma, com 35 pontos, é a quinta colocada e o Sassuolo chegou aos 32, empatado com o Milan, na sétima posição. Já o Torino, no meio da tabela de classificação, está em 11.º lugar, com 26 pontos.