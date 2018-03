Em Salvador, Bahia derrota o Grêmio O Bahia conseguiu espantar a crise, ao derrotar o Grêmio, por 2 a 1, neste sábado à tarde no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. Na estréia do técnico Evaristo de Macedo, a equipe baiana obteve sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e chegou aos sete pontos. Enquanto isso, o Grêmio, atuando sem cinco titulares, permanece com oito. Um Grêmio arrumado encontrou o Bahia com jogadores intranqüilos, errando muitos passes. Sem muito esforço a equipe gaúcha chegava fácil ao gol adversário pela qualidade técnica de seus atacantes, especialmente Caio e Rodrigo Fabri se livravam fácil de seus marcadores, mas no momento da conclusão dos lances os colegas desperdiçavam. Isso ocorreu aos 7 minutos quando Caio tabelou com Christian que, da entrada da área, desperdiçou boa chance. Aos 11, Christian perdeu outro gol, tocando por cima na pequena área após receber cruzamento de Gilberto. O Bahia não conseguia se aproximar da área gremista. Na única boa jogada de ataque, contudo, Paulo Sérgio enganou dois adversários na intermediária e fez lançamento primoroso para Nonato na área. Ele venceu a zaga na corrida e chutou forte, sem chances para Danrlei, aos 27 minutos, fazendo 1 a 0. O lance expôs a fragilidade da zaga gremista. Nonato teve duas outras chances em jogadas semelhantes, mas não conseguiu concluir. Parecia que o Bahia iria terminar o primeiro tempo em vantagem, mas Caio avançou pela ponta-esquerda passou sem dificuldade pelo lateral Guto, tabelou com Christian e de fora da área empatou num chute seco no canto esquerdo de Émerson aos 41. Guto passou a ser vaiado pela torcida sempre que tocava na bola. No inicio do segundo tempo, Caio quase vira o placar. Ele recebeu livre pela esquerda, driblou o goleiro Émerson e tocou para as redes, mas Marcelo Souza conseguiu salvar em cima da linha. A partir desse lance, o técnico Evaristo mandou Otacílio colar em Caio. Aos 11, o Bahia teve uma chance semelhante à de Caio. Nonato lançou Cláudio na área. Ele Danrlei e tocou muito fraco, dando tempo para a zaga salvar em cima da linha. Aos 18, Cláudio que deu uma maior movimentação ao ataque do Bahia, perdeu outro gol. Apesar das vaias, a equipe baiana pressionou muito o Grêmio até o final e conseguiu fazer 2 a 1 aos 43 minutos. Novamente Cláudio fez boa jogada na entrada da área e tocou para Jair acertar um chute longo e indefensável decretando a segunda vitória do Bahia no Brasileiro. Ficha técnica: Bahia: Émerson; Guto, Marcelo Souza, Luís Fernando e Lino; Otacílio, Neto (Ramos), Jair e Adriano (Danilo); Paulo Sérgio (Cláudio) e Nonato. Técnico: Evaristo de Macedo. Grêmio: Danrlei; Anderson Lima, Gavião, Roberto e Douglas; Tinga, (Bruno) Émerson, Rodrigo Fabri (Elton) e Gilberto; Caio (Basílio) e Christian. Técnico: Tite. Gols: Nonato aos 27 e Caio aos 41 minutos do primeiro tempo; Jair aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa/SP). Cartão amarelo: Luís Fernando, Anderson Lima e Ramos. Local: Salvador.