Em Salvador, Cruzeiro quer o 100º ponto Com o título conquistado com antecedência, a meta do Cruzeiro na partida contra o Bahia, às 16h deste domingo, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, é a conquista do centésimo ponto, nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. Se conseguir, o time fechará com louvor a vitoriosa temporada de 2003. Caso contrário, apesar de não falarem disso abertamente, será mais uma oportunidade para os jogadores comemorarem o título do Brasileiro dentro dos gramados. Por isso o clima entre o elenco e comissão técnica é de descontração total. O próprio técnico Vanderlei Luxemburgo, que estabeleceu esta meta ao time, para manter a seriedade dos jogadores, abriu mão de um treinamento coletivo mais forte, como preparação para a partida. "Não dá para trabalhar forte agora, pois nosso principal objetivo, que era o título, já foi alcançado. Agora vamos buscar os cem pontos para terminarmos com chave de ouro a competição", explicou o treinador. Com isso, o time da Raposa que enfrenta os baianos será o mesmo que venceu o Fluminense, na penúltima rodada. Destaque da partida, autor de dois gols, o meio-campo Alex repete o discurso do treinador. "O que fizemos está sacramentado, realmente, já guardado no coração. Mas em Salvador vamos procurar completar nossa obra, porque a última imagem é a que fica. Embora, em nossa cabeça, estejamos conscientes de que um revés, se acontecer, não vai atrapalhar o que fizemos, porque realmente superamos todas as expectativas. Foi sensacional", comemorou. Já o atacante Márcio Nobre, que teve uma ascensão nos últimos jogos e quer convencer a diretoria celeste que merece permanecer no elenco na próxima temporada, encara a partida como mais uma oportunidade de jogar bem e garantir sua renovação de contrato. "Vamos procurar chegar aos 100 pontos e cada um fazer a sua parte para que o time termine com mais uma vitória. O campeonato ainda não acabou e podemos conseguir marcas importantes", completou o jogador, que formará o ataque a lado de Mota.