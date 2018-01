Em Salvador, Cuca quer jogo sério na sua despedida do Palmeiras

Mesmo com o título do Campeonato Brasileiro já garantido e 14 jogadores em férias, entre eles os titulares Dudu, Moisés, Jean, Vitor Hugo e Gabriel Jesus, o técnico Cuca levou a sério os preparativos do Palmeiras para o duelo contra o Vitória, neste domingo, às 17 horas, no Barradão, em Salvador, pela rodada final da competição.

O técnico se despede do clube, já que no ano que vem pretende se dedicar mais à sua família. Cuca não permitiu imagens do treino de sexta-feira, quando ensaiou jogadas aéreas. Além disso pediu empenho e concentração do elenco. Cobrou até os jogadores da base, que serviam como sparrings. Em vários momentos interrompeu o trabalho para corrigir posicionamentos.

O Palmeiras, no entanto, será um arremedo do campeão. Na escalação, Cuca improvisou o volante Gabriel na lateral direita e recorreu aos atacantes reservas Leandro, Alecsandro e Erik para o setor ofensivo.

O time corre atrás de algumas marcas secundárias, apenas atestar a superioridade da campanha. Um triunfo na capital baiana pode igualar o recorde de vitórias (24) do Corinthians (2015) e do Cruzeiro (2014). Além disso, o time pode se tornar o primeiro a terminar o campeonato sem nenhum jogador expulso.

Quem também deseja uma despedida em grande estilo é o polivalente Tchê Tchê. Ele chegou ao clube após se destacar pelo Audax no Campeonato Paulista - foi vice-campeão - e foi um dos destaques do título palmeirense.

"Foi o melhor ano da minha vida, não só profissionalmente, mas no pessoal também, meu filho nasceu. A melhor coisa que tem é ser pai. Fico feliz pela fase que venho vivendo, tudo dando certo, então só tenho a agradecer", declarou.