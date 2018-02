Em Santos, ainda restam 2 mil ingressos Quando as bilheterias da Vila Belmiro forem abertas às 9 horas desta quinta-feira, os últimos dois mil torcedores comprarão seu ingresso para assistir a partida final do time no Brasileiro, contra o Vasco da Gama. Para a torcida do interior, ainda restam 1.000 ingressos, que serão vendidos em São José do Rio Preto. Isso significa que 32.426 pessoas compraram os bilhetes hoje, no primeiro dia de vendas. Na Capital, toda a carga foi vendida ainda hoje. Com a escassez de ingressos, o Santos está montando esquema especial para evitar tumultos, já que a procura deve ser muito maior do que a oferta. Ao mesmo tempo em que os torcedores se preparam para assistir à partida no Benedito Teixeira, a cidade começa a viver o clima de decisão, com homens, mulheres e, principalmente as crianças, vestindo o uniforme do clube. As bandeiras começam a aparecer nas janelas e a Vila Belmiro, interditada para essa decisão, concentra os mais fanáticos, que procuram ali respirar o ar da decisão, já que o CT Rei Pelé está isolado por altos muros, que nem permitem mais assistir aos treinos como no passado.