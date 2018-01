Em Santos, Ponte goleia Paraná Em Santos, onde teve que jogar por ter perdido o mando de campo, a Ponte Preta reencontou o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe de Campinas ganhou do Paraná por 4 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, acabando com um jejum de 9 jogos sem vencer. O primeiro gol do jogo saiu aos 25 minutos, quando Jean foi derrubado por Cristiano Ávalos dentro da área e o árbitro Carlos Eugênio Simon marcou pênalti. Fabrício Carvalho cobrou bem, no canto esquerdo, e fez 1 a 0 para a Ponte. Depois disso, o Paraná arriscou mais no ataque, mas pouco fez. Aí, aos 46 minutos, Adrianinho aproveitou boa jogada do ataque da Ponte para para fazer o segundo gol. No desespero, o Paraná foi ao ataque no segundo tempo. E abriu espaço para o contra-ataque. Assim, a Ponte marcou mais dois. Aos 33 minutos, Fabrício Carvalho fez 3 a 0. E aos 37, Jean fechou o placar. A boa vitória deixou a Ponte com 34 pontos, enquanto o Paraná segue com 39.