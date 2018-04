Em São Carlos, Oeste e Comercial empatam por 1 a 1 pelo Paulistão

SÃO CARLOS - Oeste e Comercial ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Professor Luis Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, pela quarta rodada, e não conseguiram deslanchar no Campeonato Paulista. O time de Itápolis tentava se recuperar da derrota para o São Paulo, mas com o resultado é apenas o quarto colocado do Grupo D com cinco pontos. O de Ribeirão Preto, por sua vez, se manteve em segundo lugar do Grupo A, com quatro pontos.

A partida aconteceu em São Carlos, pois o estádio dos Amaros, em Itápolis, foi interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) pela falta de laudo de liberação do Corpo de Bombeiros.

Disputada em "campo neutro", a partida começou quente, evidenciando o melhor começo dos visitantes. O Comercial tocava a bola e frequentava mais o campo de ataque. O time de Ribeirão Preto, no entanto, caiu na armadilha do Oeste, que conseguiu abrir o placar aos 25 minutos. Em jogada de bola parada, na primeira chegada perigosa, Adriano Alves se abaixou para cabecear cruzamento de Eric.

Com a frente do placar, o Oeste conseguiu impor a sua estratégia mais facilmente. Marcando bem, os mandantes levaram a partida para o intervalo com a vantagem.

Apesar de não conseguir penetrar na defesa do Oeste, o time de Ribeirão Preto estava dominando o jogo. Adriano Alves apareceu de surpresa e desviou cruzamento, acertando a trave. O empate aconteceu apenas aos 29 minutos. Após grande jogada individual de Rodrigo Jesus, Patrick aproveitou o passe e bateu forte na saída de Fernando Leal. No final, a partida ficou aberta, mas ninguém conseguiu balançar as redes.

Os dois times voltam a campo neste sábado. Às 17 horas, o Oeste recebe o Linense, provavelmente no estádio Professor Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos. A FPF deve confirmar o local do duelo nesta quinta. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Comercial recebe o Rio Claro, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 COMERCIAL

OESTE - Fernando Leal; Eric, Ligger, Dezinho e Piauí (Denis); Adriano Alves, João Denoni, Marcos Paraná (Timbó) e Fernandinho; Lelê (Pablo) e Bruno Nunes. Técnico: Ademir Fonseca.

COMERCIAL - Júlio Sérgio; Grafite, Reniê, Edimar e William Simões; Xaves (Adriano Paulista), Patrick, Marcus Winícius e Marcone; Cassiano Bodini (Leandrinho) e Marcelo Toscano (Rodrigo Jesus). Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Adriano Alves, aos 35 minutos do primeiro tempo; Patrick, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adriano Alves, João Denoni e Lelê (Oeste); Patrick (Comercial).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis,

LOCAL - Estádio Professor Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).