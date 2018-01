Em seu site, Ronaldinho Gaúcho pede desculpas por fiasco Uma das grandes decepções da seleção brasileira durante a fracassada campanha na Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho divulgou nesta terça-feira uma mensagem em seu site oficial em que pede desculpas à torcida brasileira pela falta de boas atuações na Alemanha. "Muitos esperavam uma atuação brilhante da nossa seleção e de mim, especialmente. O que não ocorreu. Lamento termos saído deste Mundial sem ter conseguido mostrar nossas qualidades", disse o jogador, que dois dias depois a derrota para a França, no dia 1.º de julho, em Frankfurt, foi visto numa boate de Barcelona e numa grande festa em sua mansão, na periferia da cidade. A mensagem aparece logo na abertura do site, quando o internauta escolhe o idioma. No texto, Ronaldinho agradece às "mensagens de carinho" que diz ter recebido pela internet - "O apoio dos amigos é sempre importante", diz - e afirma que se dedicou ao máximo para ajudar a seleção a conquistar o hexacampeonato mundial. "Estou triste. Queria terminar minha temporada com mais um título importante conquistado", escreve o jogador, que foi campeão espanhol e da Liga dos Campeões da Eurcopa com o Barcelona. "Não existe nada que eu possa dizer que modifique o que ocorreu. Quero me desculpar por não ter conseguido, junto com meus colegas, mais esse título para o Brasil", prossegue o jogador, que promete aproveitar o mês de férias para recuperar a forma e voltar à seleção brasileira em breve. "Meu desejo é o mesmo de sempre: jogar futebol com alegria e trabalhar muito para dar alegria aos brasileiros e a todos que amam o futebol como eu." Ronaldinho encerra dizendo que é uma "honra" poder vestir a camisa da seleção brasileira e que já está de olho na Copa da África do Sul. "Não foi desta vez que conquistamos o hexa, mas com o apoio de todos vocês vamos superar os erros do Mundial de 2006 e retornar mais fortes em busca do hexa em 2010."