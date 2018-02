Em seu tour pela América, Beckenbauer passa pelo Paraguai O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o alemão Franz Beckenbauer, participou de um encontro com autoridades paraguaias na noite desta terça-feira, onde apresentou o programa alemão para a realização da Copa do Mundo. Durante o encontro no Paraguai, Beckenbauer apontou o Brasil como grande favorito ao título do Mundial. "Só tem condições de ganhar a Copa quem estiver preparado para ganhar do Brasil", afirmou o alemão, que também disse não acreditar que nenhum novo craque surja na competição da Alemanha. Nesta quarta-feira, o ex-jogador visitará a Argentina, dando prosseguimento ao programa estabelecido pelo Comitê de visitar todos os países classificados para o Mundial. Já na próxima sexta, Beckenbauer estará desembarcando no Brasil para apresentar os estádios da Copa e mostrar como os alemães estão se preparando para realizar a competição.