Em solidariedade à Chapecoense, Guarani adia anúncio de novo treinador

O Guarani esperava anunciar novidades, inclusive seu novo treinador para 2017, porém mudou de planos diante do acidente aéreo que matou mais de 70 pessoas, incluindo 19 jogadores da Chapecoense, além dirigentes, comissão técnica, tripulantes e jornalistas. Com isso, a diretoria do clube campineiro resolveu adiar a coletiva marcada para as 16 horas desta terça-feira.

Após anunciar renovações e o novo corpo administrativo do clube na segunda-feira, o presidente Horley Senna deveria anunciar novas renovações e o novo técnico. Apesar de não revelar o nome do comandante, o clube tem conversas bem encaminhadas com Ney da Matta, campeão da Série C do Brasileiro pelo Boa, e é ele quem deve ser anunciado.

Dois jogadores que estavam no voo já passaram pelo bugre: Bruno Rangel e Neto. O segundo é um dos seis sobreviventes da tragédia. O clube também publicou uma nota oficial em seu site.