Em Sorocaba, começa a decisão da A2 Buscando uma vaga na elite do futebol paulista, Atlético Sorocaba e Oeste, de Itápolis, começam a decidir o título do Campeonato Paulista da Série A2, a Segunda Divisão do Estado, nesta quarta-feira, às 19h30, em Sorocaba. O campeão vai garantir vaga na elite do futebol paulista. O vice-campeão disputará uma repescagem contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, em dois jogos. A final será mostrada, ao vivo, pela ESPN Brasil. Por ter melhor campanha na primeira fase, o Oeste tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa e ainda jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols. O segundo jogo será disputado em Itápolis, domingo, às 15 horas. Mesmo com a vantagem, o técnico Roberto Fonseca tem problemas para escalar o time. Sem poder contar com o zagueiro Vágner, expulso no último jogo, o treinador deverá confirmar a entrada de Júnior. Por outro lado, Fonseca poderá contar com o lateral-direito Carabina, que retorna de suspensão. O jogador entrará no lugar de Júnior Barbosa. ?Lógico que é muito bom ter a vantagem, mas não podemos ficar dependendo de regulamento, pois o Atlético é um bom time e tem que ser respeitado. Vamos jogar, claro, pensando na vitória, mas temos de tomar muito cuidado com o Atlético", comentou Fonseca. No Atlético, o técnico João Martins não poderá contar com o goleiro Uanderson, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado e terá que cumprir suspensão. Wendell deve ficar com a vaga. Além do desfalque, algumas dúvidas preocupam o treinador. O lateral-esquerdo Webster e o volante Fábio Garcia estão entregues ao departamento médico. Caso eles não joguem, serão substituídos por Budy e Cris, respectivamente.