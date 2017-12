Em Split, zagueiro Alex busca sua vaga O Brasil vai ter uma cara nova quarta-feira, no amistoso contra a Croácia, em Split. Não necessariamente em campo, mas no grupo de jogadores relacionados pelo técnico Carlos Alberto Parreira. É o zagueiro Alex, de 23 anos, chamado pela primeira vez para a seleção principal. Uma convocação que pegou o jogador do PSV de surpresa. "Realmente, não esperava ser lembrado agora, há menos de um ano da Copa?, admitiu, em entrevista para a Agência Estado. Alex teve razão em se surpreender quando recebeu a notícia de que iria para Split. Nos dois últimos anos - desde quando ainda estava no Santos -, a cada falha de Lúcio, Roque Júnior, Juan ou qualquer outro dos zagueiros preferidos de Parreira, seu nome era lembrado por grande parte da imprensa e torcedores. A cada convocação, esperava ansioso a divulgação da lista. E nada de seu nome aparecer. O zagueiro transferiu-se para o futebol holandês e, com o passar do tempo, foi perdendo as esperanças. Até que a oportunidade veio. "Está muito em cima (do Mundial). Mas já que a chance apareceu, vou tentar aproveitar da melhor maneira possível.? Adaptado à Holanda, apesar das diferenças com o futebol brasileiro - sábado, pela primeira vez na carreira, disputou uma partida em estádio com grama sintética, no empate por 1 a 1 do PSV, atual campeão, fora de casa com o caçula Heracles -, Alex se apresenta nesta segunda-feira à seleção e espera que os dias de convivência em Split o credenciem para o segundo passo: estar no grupo que enfrentará o Chile, em 4 de setembro, pelas Eliminatórias, jogo que pode garantir matematicamente a classificação do Brasil para a Copa. Agência Estado - A ausência do Roque Júnior (suspenso do jogo com o Chile) abriu espaço para a sua convocação. Ficou surpreso? Alex - Não esperava ser lembrado, mas é claro que fiquei feliz e ansioso para me apresentar e deixar boa impressão. AE - Você acha que terá chance de jogar contra a Croácia? Alex - Se não tiver oportunidade no jogo, o importante será fazer bons treinos, mostrar que fiz por merecer a convocação. AE - O Parreira já tem o grupo que vai à Copa praticamente definido e não parece ter grandes dúvidas em relação aos zagueiros. Você está chegando agora, espera ir à Copa? Alex - Está muito em cima, mas já que a chance apareceu, vou tentar aproveitar da melhor maneira possível. AE - Você esteve na seleção sub-23 que fracassou no Pré-Olímpico, em janeiro do ano passado. Deu para perceber bem que, numa seleção brasileira, a cobrança é grande... Alex - O jogador é sempre cobrado, sempre tem que ter responsabilidade. Na seleção, a cobrança é maior ainda. Mas é preciso saber conviver com isso. A melhor maneira de evitar pressão, cobranças é jogar bem. Não tem segredo. AE - Conhece quais jogadores do grupo que joga contra a Croácia? Alex - Na sub-23 joguei com Luisão, Júlio Baptista e Kaká. AE - Você vai para sua segunda temporada no PSV, de um contrato de quatro anos. Como é o atual futebol holandês? Alex - É bem diferente do futebol do Brasil, não tem tanta qualidade, é mais forte. AE - E a forma de jogar? Alex - A gente não joga com volante, o PSV tem três meias e três atacantes. Aqui o zagueiro tem de sair mais, ajudar na construção das jogadas. AE - Quantos gols você fez pelo PSV? E quantos de falta (Alex tem um chute forte e bastante preciso)? Alex - Fiz 3 gols no último Campeonato Holandês e 3 na Copa dos Campeões. Mas só 1 de falta. Aqui é difícil o juiz dar falta. Eles deixam o jogo correr. AE - E a adaptação à cidade de Eindhoven (onde fica o PSV)? Alex - Aqui é muito bem de se viver. Eu gosto, minha mulher (Patrícia) e minha filha (Taíssa, de 1 ano e 7 meses) também. Há muitos lugares para a gente ir, tanto em Eindhoven como em cidades vizinhas. É difícil no frio, aqui neva, a temperatura atinge 5, 6 graus negativos, mas fora isso é muito gostoso. E temos bastante contato com a família dos outros brasileiros do time (o goleiro Gomes, ex-Cruzeiro, e o atacante Robert, ex-Botafogo de Ribeirão Preto), estamos sempre juntos, um vai à casa do outro. É uma vida legal. AE - Essa adaptação se estende à comida holandesa? Alex - Aí é complicado. A comida é meio doce e eles gostam muito de pimenta. Quando saímos, vamos quase sempre a um restaurante espanhol, comemos bastante peixe, gosto muito de linguado. E a mulher do dono do restaurante é brasileira. Isso ajuda, às vezes, pinta até uma feijoada.