Em sua quarta Copa, Ronaldo ainda se emociona Aos 29 anos, Ronaldo vai disputar a sua quarta Copa do Mundo. Convocado nesta segunda-feira pelo técnico Carlos Alberto Parreira, o atacante revelou que ficou emocionado por ver confirmada sua presença na seleção brasileira que vai para a Alemanha. "Há muito tempo venho pensando sistematicamente em ajudar o Brasil a trazer o título. Nada pode motivar mais um jogador do que uma Copa", disse Ronaldo, que acompanhou a convocação pela televisão, direto de sua casa em Madri, na Espanha. "Parreira montou um grupo forte e consciente. Temos tudo para conseguir nosso objetivo. Basta trabalhar duro, nos concentrarmos muito e ter um pouco de sorte." Ronaldo também contou que já está praticamente recuperado da contusão muscular na coxa direita, que o afastou dos últimos jogos do Real Madrid. Com isso, ele garantiu que poderá treinar normalmente com o grupo da seleção, a partir da semana que vem, em Weggis, na Suíça. "Nos últimos dias senti uma evolução muito grande na recuperação", admitiu. Com dois títulos (94 e 2002) e um vice (98) no currículo, Ronaldo já marcou 12 gols em copas do mundo, sendo que disputou apenas 14 jogos nas 3 edições anteriores. Pela seleção brasileira, foram 105 partidas, com 67 gols marcados.