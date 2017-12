Em tarde de Souza, Madureira vence e Botafogo decepciona na estreia do Carioca

Apesar da empolgação por ser ano de Libertadores, o Botafogo fez uma estreia decepcionante no Campeonato Carioca ao perder por 2 a 0 para o Madureira, nesta quarta-feira, no estádio Moça Bonita, em Bangu, na abertura de sua campanha na Taça Guanabara. A partida foi antecipada pela segunda rodada desta fase da competição e teve como destaque o centroavante Souza, de 34 anos, ex-jogador de Flamengo, Vasco e Corinthians, que abriu o placar do duelo e ainda deu a assistência para Geovane Maranhão selar o resultado final.

Com a derrota, o time alvinegro está na lanterna do Grupo A da Taça Guanabara, sem ponto. Já o Madureira tem três. Sábado, antes de enfrentar o Colo Colo, pela Libertadores, na próxima semana, o alvinegro enfrenta o Nova Iguaçu, no Engenhão, enquanto o Madureira pega o Macaé, no estádio Eduardo Guinle.

Além de Montillo e Roger, novos contratados que tiveram atuações bem discretas, o Botafogo também promoveu as estreias do goleiro Gatito Fernández e do lateral-direito Jonas, que também tiveram comportamento tímido. O forte calor no bairro de Bangu também dificultou a partida, com um primeiro tempo mais cauteloso em ambos os lados.

Com Montillo bem marcado e Camilo com a seleção brasileira, o Botafogo apostou no trio Aírton, Bruno Silva e Rodrigo Lindoso para abastecer o ataque com Rodrigo Pimpão e Roger, mas sem muito sucesso.

A melhor chance alvinegra surgiu em bola parada, com Jonas e defesa de Rafael Santos. Sem Carli, que ainda não está 100% fisicamente, Renan Fonseca entrou na defesa e falhou na marcação de Douglas Lima, que invadiu a área e perdeu grande chance de gol ao chutar para fora.

Em uma das raras aparições, Roger quase marcou. O centroavante aproveitou cruzamento e cabeceou forte. Nova boa defesa de Rafael Santos.

No segundo tempo, o sol deu lugar à chuva. O jogo também melhorou. Aos cinco minutos, Júlio César cobrou falta, Gatito Fernández espalmou, mas Souza não conseguiu completar para o gol.

O jogo aéreo, que funcionou bem em 2016, voltou a ser utilizado. Primeiro com Renan Fonseca, em cabeceio para fora, depois com Rodrigo Pimpão. O atacante recebeu cruzamento de Jonas, mas mandou em cima de Rafael Santos.

Souza, ex-Botafogo e Vasco, entrou no segundo tempo e precisou de 24 minutos para abrir o marcador. Após vacilo defensivo, Ruan aproveitou o espaço pela direita e cruzou para o centroavante fazer Madureira 1 a 0.

O gol trouxe um pouco de desespero ao Botafogo, que não demorou a lançar Sassá, mais um atacante em campo. Com três na frente, o time pressionou, mas abriu espaço na defesa. Foi assim que Souza fez a diferença novamente. Aos 33, o centroavante recebeu a bola e deu belo passe para Geovane Maranhão tirar de Gatito Fernández e fazer 2 a 0.

Além do nervosismo, a falta de entrosamento fez a diferença. Sem conseguir uma boa troca de passes, o Botafogo insistiu no jogo aéreo, mas sem sucesso. Na última jogada do confronto, Montillo recebeu passe de Leandrinho, mas errou o drible e frustrou o torcedor alvinegro na estreia no Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 2 x 0 BOTAFOGO

MADUREIRA - Rafael Santos; Ruan, Diego Guerra, Jorge Felipe e Wellington Saci; William (Ramon), Leandro Carvalho, Luciano e Douglas Lima (Geovane Maranhão); Bruno (Souza) e Júlio César. Técnico: PC Gusmão.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Jonas, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luís; Airton (Sassá), Bruno Silva, Rodrigo Lindoso (Leandrinho) e Montilo; Rodrigo Pimpão (Vinícius Tanque) e Roger. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Souza, aos 24, e Geovane Maranhão, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruan (Madureira); Rodrigo Pimpão e Jonas (Botafogo).

RENDA - R$ 40.940,00.

PÚBLICO - 1.690 pagantes (2.190 no total).

ÁRBITRO - Luís Antonio Silva dos Santos (RJ).

LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio.