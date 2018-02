Em terceiro, União São João demite técnico na Série A-2 Mesmo na terceira colocação da Série A-2 do Campeonato Paulista (empatado com o vice-líder Rio Preto, mas perdendo no saldo de gols), o técnico Edson Vieira não conseguiu manter seu emprego no União São João. Ele foi demitido nesta quinta-feira, por conta das últimas duas derrotas, para o Botafogo, por 6 a 1, e para o Guarani, por 2 a 0, ambos fora de casa. Em 13 jogos no comando do time, Vieira conquistou sete vitórias, empatou por três vezes e sofreu três derrotas, com 61,5% de aproveitamento. Ele chegou a assumir a ponta da Série A-2, na 11.ª rodada, desbancando a Portuguesa. Em suas mãos, o União marcou 23 gols e sofreu 16. O time está com 24 pontos e em condições de chegar à segunda fase e brigar pelo acesso à elite paulista. Nenê Belarmino, do Comercial, e Paulo Roberto Santos, do Botafogo, são os mais cotados para assumir o comando da equipe de Araras. O próximo compromisso do time será diante da Portuguesa Santista, em casa, no sábado, às 18 horas.