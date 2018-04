Em teste para Copa, seleção dos EUA viaja para o Brasil com 26 jogadores

LOS ANGELES - O técnico dos Estados Unidos, Juergen Klinsmann, decidiu não reduzir o elenco de 26 para 23 jogadores durante um período de preparação no Brasil neste mês para a Copa do Mundo porque todos os atletas vêm superando as expectativas do alemão.

Inicialmente, Klinsmann pretendia dispensar alguns jogadores após seis dias de treinos na localidade californiana de Carson, trazendo apenas 23 jogadores para São Paulo, no que a federação de futebol dos EUA trata como um "teste a seco" para a Copa do Mundo a ser disputada em junho e julho.

"Estamos extremamente satisfeitos com o desempenho do grupo na primeira semana", disse Klinsmann em nota no domingo. "Os jogadores chegaram muito em forma e foram realmente bem no treino. Portanto, acreditamos que todos eles ganharam uma chance de irem ao Brasil para esses próximos 12 dias."

"Estamos animados em chegarmos a São Paulo e continuarmos o trabalho. Esta é uma enorme oportunidade para conhecermos o nosso ambiente para a Copa do Mundo."

A seleção dos EUA usará o centro de treinamentos do São Paulo, que também será o anfitrião da delegação norte-americana na época da Copa. Depois disso, o time volta à Califórnia, onde faz amistoso contra a Coreia do Sul no começo de fevereiro.

Confira a convocação:

Goleiro: Tally Hall, Bill Hamid, Sean Johnson, Nick Rimando

Defesa: Matt Besler, Brad Evans, Omar Gonzalez, Clarence Goodson, Michael Harrington, Chris Klute, Chance Myers, Shane O'Neill, Seth Sinovic, DeAndre Yedlin

Meio-campo: Eric Alexander, Kyle Beckerman, Brad Davis, Mix Diskerud, Benny Feilhaber, Luis Gil, Dax McCarty, Graham Zusi

Ataque: Landon Donovan, Eddie Johnson, Mike Magee, Chris Wondolowski