Em tom de despedida, Mário Sérgio elogia grupo do Inter

O técnico Mário Sérgio fez um balanço positivo de sua passagem pelo Internacional, dois dias antes de disputar a sua última partida no comando do time gaúcho. Com contrato até o final do Campeonato Brasileiro, o treinador fez questão de elogiar o grupo que dirigiu.

Veja também:

ESPECIAL - 10 grandes momentos do Inter

SIMULADOR - Veja quem pode ser o campeão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"A nossa arrancada final foi impressionante. Temos 60% de aproveitamento. Uma campanha de campeão. O fato que me chateia é a saudade que eu vou sentir do convívio com os jogadores; todos amigos e profissionais de altíssimo nível", afirmou Mário Sérgio, que substituiu Tite na reta final do Brasileirão.

O treinador comemorou a quase certa classificação para a Libertadores, mas ressaltou que o objetivo ainda é ser campeão brasileiro. "É uma vitória dos jogadores em chegar na Libertadores e, quem sabe, no título nacional. Sempre disse que meu objetivo maior era ser campeão. A Libertadores ficaria como um presente meu ao Inter, à torcida e aos jogadores por terem acreditado em mim como profissional", comentou.