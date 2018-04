Em tratamento, Tito Vilanova pode ser substituído no Barcelona

SÃO PAULO - O técnico do Barcelona, Tito Vilanova, vai voltar aos Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento de um câncer na garganta. Preocupado com a situação de seu treinador, o time catalão já procura por alternativas caso Vilanova tenha de deixar o comando da equipe. O jornal Marca, da Espanha, informa neste domingo que o clube já fez contato com o chileno Manuel Pellegrini, atualmente no Málaga, para saber se ele está se acertando mesmo com o Manchester City.

Vilanova volta a Nova York na semana que vem e após novos exames, os médicos vão dizer se tem condições de iniciar uma nova temporada no comando do Barcelona. O presidente do clube catalão, Sandro Rosell, afirma que fará uma reunião com seu técnico quando ele retornar dos Estados Unidos. O dirigente não quer que se repita o que aconteceu nos últimos meses, quando Vilanova teve de ser substituído por seu auxiliar Jordi Roura em algumas partidas.

O treinador assumiu o Barça nessa temporada, substituindo Pepe Guardiola, e acumulou duas eliminações, uma na Copa do Rei para o Real Madrid e outra na Copa dos Campeões após surra para o Bayern de Munique, mas conseguiu levar o time ao 22º titulo do Campeonato Espanhol.

DOENÇA

Vilanova luta há dois anos contra o câncer. Em 20 de dezembro de 2012, passou por uma operação para a retirada de um segundo tumor no local e ficou por dois meses em recuperação nos Estados Unidos.