Em treino fechado, Palmeiras começa a esboçar titulares para clássico

O Palmeiras fez nesta quarta-feira à tarde o primeiro treino tático voltado para o jogo com o São Paulo, no próximo domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em atividade fechada na Academia de Futebol, o técnico Cuca organizou pela primeira vez na semana o possível time titular em trabalho contra o elenco sub-20 do clube.

Após o aquecimento e um trabalho técnico de posse de bola, Cuca mandou a campo a possível equipe que vai começar o jogo. Os atletas ensaiaram posicionamentos, marcações, bolas aéreas e jogadas. O trabalho não teve as presenças do goleiro Jailson e do atacante Dudu, que estão machucados. Apesar disso, o atacante ainda tem chance de atuar no próximo domingo.

O trabalho fechado a imprensa foi um pedido do técnico Cuca para ter privacidade para trabalhar melhor com o time. Nesta quinta à tarde o elenco volta a trabalhar, mas apenas a primeira parte da atividade será fechada. A sexta-feira terá o mesmo procedimento, enquanto no sábado, o treino será novamente sem a presença dos jornalistas.

O possível time titular do Palmeiras para domingo tem: Fernando Prass; Mayke (Jean), Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Guerra e Moisés; Willian, Keno (Róger Guedes) e Deyverson.