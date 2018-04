Em vantagem, Flamengo encara Remo para avançar na Copa do Brasil

RIO - Embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no fim de semana, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo pode até empatar nesta quarta-feira contra o Remo, às 22 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para se classificar à segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Jorginho deve manter a equipe que derrotou o rival tricolor.

Ele nem sequer pensa em um empate. Vai armar uma equipe ofensiva, a fim de garantir a vaga com um resultado e uma apresentação convincentes. Jorginho sabe que um revés - uma derrota por dois gols de diferença para o Remo - teria consequências graves na Gávea. A primeira poderia ser a sua demissão e aceleraria uma radical mudança no elenco do grupo.

Mas seu discurso com o grupo na cidade de Pinheiral (RJ), onde o Flamengo se concentrou para o jogo, não admitia a hipótese. "Temos de respeitar sempre os adversários. Mas o Flamengo tem que se impor e o time ganhou motivação coma vitória sobre o Fluminense", declarou.

Nesta terça, Jorginho deu ênfase ao treinamento de cobranças de pênaltis. Como o Flamengo venceu em Belém por 1 a 0, uma vitória do Remo pelo mesmo placar levaria a disputa para os pênaltis. Em geral, os jogadores destacados para o treino tiveram bom aproveitamento.

A opção da comissão técnica e direção do Flamengo pela cidade de Pinheiral se explica pela proximidade dela de Volta Redonda, onde venceu o Fluminense no último domingo - apenas 15 quilômetros as separam.