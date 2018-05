Em vantagem, Paysandu recebe o Atlético-ES na decisão da Copa Verde

O campeão da Copa Verde vai ser conhecido nesta quarta-feira. Em vantagem após a vitória no confronto de ida por 2 a 0, o Paysandu-PA receberá o Atlético-ES no estádio Mangueirão, em Belém. O duelo vai começar às 21h30. Campeão em 2016, o time paraense foi vice no ano passado.

A Copa Verde é disputada desde 2014. O Paysandu é o time que mais se destacou na competição desde então, tendo chegado em quatro das cinco finais. Em 2014 e 2017, o clube paraense perdeu o título para Brasília-DF e Luverdense-MT, respectivamente, mas se sagrou campeão em 2016, batendo o Gama-DF na final. Já o Atlético-ES chega à decisão do torneio pela primeira vez na história.

No jogo de ida, realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), o Paysandu venceu por 2 a 0. Com isso, o clube paraense poderá perder por um gol de diferença. Já o Atlético-ES precisa fazer 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por três ou mais gols de vantagem para ficar com o título no tempo regulamentar. Com o critério de gols marcados fora de casa, uma vitória capixaba por dois gols de vantagem a partir dos 3 a 1 também dará o título.

O campeão avançará direto para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2019, garantindo um prêmio de R$ 2,4 milhões como cota de participação na competição. O prêmio dado pela Copa Verde para o campeão é bem menor: R$ 168 mil. O vice leva R$ 50 mil.

A expectativa do Paysandu para o jogo de volta é de receber público máximo no estádio Mangueirão e festejar o título com sua torcida. Todos os 28.900 ingressos disponibilizados para venda foram esgotados em apenas três dias. A carga máxima é de 35 mil pessoas. Além dos 28.900 comercializados, 2.100 entradas são de gratuidades e 4 mil de entradas reservadas por membros do programa de sócio torcedor do clube.