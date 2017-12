Em vantagem, Vasco enfrenta S. Cruz Confiante nos gols do atacante Romário, o Vasco tenta conquistar uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Santa Cruz, às 20h30, em São Januário. Como venceu a partida de ida por 2 a 1, a equipe carioca pode perder pelo placar de 1 a 0, que prosseguirá na competição. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, teve problemas para escalar a equipe para o confronto contra os pernambucanos. O principal desfalque será o meia Felipe, que cumpre suspensão automática, por ter sido expulso na primeira partida. O zagueiro Géder ainda não se recuperou de contusão e também não atua. Alex Oliveira e o volante Gomes (que atuará improvisado) são os substitutos, no meio-de-campo e na zaga, respectivamente. Depois de se recuperar de uma contusão muscular, o lateral-esquerdo Edinho retorna ao time. O atacante Euller lembrou que os jogadores vascaínos não podem se acomodar, por causa da vantagem. "A equipe deles não é boba. Precisamos mostrar, desde o início, que somos melhores", frisou Euller.