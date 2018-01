Em vídeo divulgado por Henzel, Neto agradece atendimento na Colômbia

Último dos quatro sobreviventes a ser resgatado após a queda do voo da Chapecoense nas cercanias de Medellín, Neto também foi o último deles a ser transferido para o Brasil. O jogador desembarcará em Chapecó na noite desta quinta-feira, mas enquanto voava de volta para casa, Rafael Henzel, outro dos sobreviventes do acidente, divulgou um vídeo no qual o zagueiro agradecia o atendimento que teve na Colômbia.

Na filmagem, Neto aparece deitado em uma maca. Com o rosto levemente ferido e ainda visivelmente debilitado, o jogador fala com a voz baixa e mais fina. "Fomos quatro sobreviventes na Colômbia. O último que faltava no Brasil está voltando pra casa. Venha guerreiro Neto, Chapecó e o Brasil te esperam", diz a descrição do vídeo na página de Henzel no Facebook.

"Quero agradecer a todos da Airplan (operadora do Aeroporto Internacional José María Córdova, nas cercanias de Medellín) pela ajuda, aos voluntários. Sou grato a Deus pelo trabalho que vocês fazem. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos. Que vocês continuem fazendo esse trabalho que é maravilhoso para quem necessita, como eu necessitei. Grande abraço a todos", declarou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos quatro sobreviventes, Neto foi quem esteve em condições mais críticas, pois foi encontrado no local da queda do avião cerca de oito horas depois do acidente. Além dos diversos traumas, ficou em coma induzido por causa de uma infecção pulmonar e só foi despertado no último fim de semana.

Já Rafael Henzel chegou ao Brasil na última terça-feira depois de uma grande evolução clínica na Colômbia. Os dois estavam no avião que caiu nas cercanias de Medellín no último dia 29, quando levava a Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. O acidente deixou 71 mortos, sendo boa parte da delegação do clube catarinense e profissionais da imprensa brasileira.