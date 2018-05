Em vídeo, operários da Arena Corinthians recebem homenagem

SÃO PAULO - Os operários das obras da Arena Corinthians foram homenageados em um vídeo divulgado nesta terça-feira pelo clube. Em pouco mais de um minuto, os trabalhadores responsáveis pela construção ganharam papel de destaque. "Durante 1.019 dias, 1.600 operários respiraram Corinthians. Os caras deram duro dia e noite para colocar o sonho de pé", disse o rapper Rappin Hood, responsável pela narração. O vídeo traz imagens do dia 14 de março deste ano, quando o time corintiano realizou o primeiro treino na palco de abertura da Copa do Mundo, sob o comando de Mano Menezes.

Na ocasião, os operários assistiram às atividades da equipe. "Ficamos todos muito felizes em presentear os operários que suaram a camisa fora do gramado com este vídeo", afirmou Guilherme Cavalcante, vice-presidente de planejamento da Hello Sports, agência responsável pelo trabalho.

Os três operários mortos durante os 35 meses das obras também foram lembrados. Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliveira dos Santos morreram após a queda do guindaste responsável pelo içamento da última peça da cobertura do lado leste. O acidente ocorreu no dia 27 de novembro do ano passado. No último dia 29, Fabio Hamilton da Cruz não resistiu à queda de oito metros durante a montagem das arquibancadas provisórias.

"Graças a vocês, a Arena Corinthians está quase pronta", diz o trecho final do vídeo. As obras da Arena Corinthians estão 98% concluídas. O prazo final da Fifa para a entrega do estádio se encerra dia 15 de maio. O Itaquerão será entregue dia 20 para a Fifa. Além da partida inaugural do Mundial, o local receberá mais cinco jogos da competição. Dia 20 de abril, a arena recebe um jogo-teste de Corinthians contra Corinthians.