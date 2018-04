Em vídeo, Pelé mostra bom estado de saúde e agradece apoio de fãs

Pelé ainda disse algumas palavras em inglês para seus fãs do exterior. "Não se preocupem, muito obrigado. Sei que todo mundo estava preocupado com minha saúde, mas estou bem. Convido vocês mais uma vez a virem ao Brasil, curtirem os Jogos Olímpicos (de 2016, no Rio). Vamos participar dos Jogos juntos. Obrigado a Deus e obrigado a todos que de alguma forma rezaram por mim."

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na manhã desta sexta-feira, informa que Pelé já "não apresenta sinais de infecção" e tem "melhora progressiva do seu estado geral". Os médicos ainda não estipularam uma previsão de alta, mas a tendência é que o Rei do Futebol deixe o hospital nos próximos dias. O ex-jogador está internado desde o dia 24 de novembro. Ele voltou ao hospital para fazer exames de rotina após ser submetido a uma cirurgia para remover pedras do rim. E, durante a avaliação médica, foi identificada uma infecção renal, que exigiu a nova internação de Pelé.