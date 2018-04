Em vídeo, Pratto agradece apoio após susto e diz estar pronto para treinar

Em vídeo publicado nas redes sociais do São Paulo, o atacante Lucas Pratto agradeceu o apoio recebido por colegas e torcedores após o susto no clássico com o Palmeiras, onde se chocou violentamente com Hernanes e precisou sair do Allianz Parque de ambulância. O argentino diz estar bem e pronto para voltar a jogar.

"A situação foi um pouco difícil para mim, gostaria de agradecer todo mundo e falar para a torcida do São Paulo que já estou pronto para voltar a trabalhar e ajudar o time a sair dessa situação", disse o jogador.

Pratto, que deve receber alta do Hospital do Coração ainda nesta tarde, também agradeceu o apoio recebido por jogadores e torcedores de outros times. Na noite de domingo, o meia Moisés publicou uma mensagem em que desejou boa recuperação a Pratto. "Rivais só dentro de campo", escreveu. "Graças a Deus foi só um susto! Força Pratto".

O atacante passou por uma bateria de exames desde que foi internado no domingo, logo depois do choque. De acordo com o médico José Sanchez, do São Paulo, o estado de saúde do jogador não preocupa.

"Nesta segunda, Pratto foi submetido a uma ressonância na coluna cervical e uma tomografia craniana, que não apontou nenhum problema. Ele está muito bem. Alguns exames serão revisados e ele será liberado nas próximas horas", disse o médico.