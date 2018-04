Em volta de Luís Fabiano, Sevilla vence Mallorca

O atacante Luís Fabiano passou em branco, mas o Sevilla conseguiu vencer o Mallorca nesta terça-feira, por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro, que ficou de fora da partida contra o Osasuna, no último sábado, por causa de dores no tornozelo, voltou ao Sevilla e participou da jogada do segundo gol do triunfo.

Jogando em casa, o Sevilla saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça do zagueiro francês Sébastien Squillaci, após a cobrança de escanteio. Aos 25 minutos da etapa inicial, Luís Fabiano tabelou na ponta direita com Jesús Navas, o espanhol cruzou e o argentino Diego Perotti completou de cabeça.

Com o resultado, o Sevilla se igualou ao Real Madrid e ao Athletic Bilbao na tabela do Campeonato Espanhol, com nove pontos cada.