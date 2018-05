Em volta, Messi diz que faz o máximo pela Argentina O atacante Messi, do Barcelona, desembarcou nesta quarta-feira em Buenos Aires, na Argentina, depois de ter defendido o Barcelona de forma decisiva na conquista do Mundial de Clubes da Fifa e depois ter recebido, na última segunda-feira, o troféu de melhor jogador do mundo de 2009 após ser eleito pela Fifa.