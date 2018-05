Em volta para casa, Luis Enrique tenta ampliar vantagem do Barça no Espanhol

"Nós nos conhecemos desde que tínhamos sete anos e fomos para a escola juntos", disse Luis Enrique, nesta terça-feira. "Temos a sorte de ter compartilhado um monte de coisas. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida, e sua família também".

Eles cresceram juntos na cidade de Gijón e mais tarde jogaram juntos no mesmo time do Barcelona na década de 1990. Luis Enrique disse que é sempre especial estar de volta a Gijón e admitiu que ainda não sabe como reagirá quando o Barcelona marcar seus gols.

"Eu sou um membro do Sporting desde que eu era criança. Eu costumava assistir aos jogos no estádio com uma bandeira da equipe feita por minha mãe", disse. "Mas hoje eu sou o treinador do Barcelona, e o objetivo é sempre o mesmo para todos os jogos. É minha casa, mas o trabalho vem em primeiro lugar".

Uma vitória nesta quarta-feira daria ao time de Luis Enrique uma liderança folgada no Campeonato Espanhol após 24 rodadas. O clube catalão abriria seis pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e de sete para o terceiro colocado Real Madrid. Além disso, ampliaria a invencibilidade recorde do Barcelona para 30 jogos em todas competições.

"Espero que a sequência não termine, mas se ele tem que terminar, espero que isso aconteça no El Molinón (o estádio onde o Sporting Gijón joga)", disse Luis Enrique. "Mas, obviamente, espero que isso continue e cheguemos aos cem jogos sem perder".

O duelo foi adiado da 16ª rodada em dezembro porque o Barcelona foi disputar o Mundial de Clubes, no Japão, sendo campeão. O time catalão vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o Celta de Vigo, quando Lionel Messi atraiu a atenção do mundo ao dar um passe para Suárez em uma cobrança de pênalti ao invés de chutar a gol. Já o Sporting Gijón é o 16º colocado no Espanhol, com apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.