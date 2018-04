Em Volta Redonda, Botafogo busca manter a liderança isolada

O Botafogo vai ficar bem próximo da classificação à semifinal do Campeonato Carioca se vencer o Barra Mansa, às 19h30 desta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O time alvinegro lidera a competição com 28 pontos e surpreende pela ótima campanha. Para derrotar o time do interior, que luta contra o rebaixamento, o técnico René Simões vai ter a volta do atacante Bill.

O jogador estava fora da equipe havia três partidas por causa de contusão. Com Jobson forma uma dupla que funcionou muito bem no início do Campeonato Carioca. "Quero voltar com força toda e marcar pelo menos um gol", disse.

O Botafogo não vai poder contar com seus dois laterais titulares, Gilberto e Carleto, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para o lado direito, René Simões deslocou Fernandes e já para a esquerda treinou nesta terça-feira com o jovem Jean, que se saiu bem e garantiu presença. O volante Marcelo Mattos, que também estava fora devido a uma contusão, se recuperou e volta ao time.

Em conversa com o grupo, René Simões pediu paciência e disse que o time tem de estar preparado para enfrentar uma forte retranca do Barra Mansa, que segundo ele, deve explorar os contra-ataques. O Botafogo até agora tem nove vitórias, um empate e apenas uma derrota em 11 jogos pelo Campeonato Carioca.