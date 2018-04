Em Volta Redonda, Botafogo vence Santos em primeiro jogo sem Neymar

VOLTA REDONDA - O Santos foi mal no primeiro jogo da sua fase de transição, iniciada com a venda de Neymar para o Barcelona. Nesta quarta-feira, o time foi facilmente dominado pelo Botafogo no primeiro tempo, esboçou uma reação na etapa final, mas acabou sendo derrotado por 2 a 1, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo não pôde contar com o seu principal jogador, o meia Seedorf, desfalque por causa de uma amidalite, mas mesmo assim conseguiu repetir o seu futebol veloz no setor ofensivo nos 25 minutos iniciais, quando conseguiu envolver o adversário e praticamente definiu a sua vitória, com uma boa atuação de Andrezinho, substituto do craque holandês.

Já o Santos, até pelos vários desfalques na defesa, não freou o ímpeto ofensivo do Botafogo no primeiro tempo. A equipe ainda esboçou uma reação na etapa final, quando Montillo foi mais participativo, mas não teve forças para evitar a derrota.

Com quatro pontos somados em duas rodadas, o Botafogo voltou a jogar no próximo sábado, às 16h20, quando vai receber o Cruzeiro, que tem campanha idêntica, novamente no Raulino Oliveira. Já o Santos, com apenas um ponto, vai buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro no mesmo dia e horário em duelo com o Grêmio.

O JOGO

Após um início equilibrado, o Botafogo passou a dominar o jogo e começou a construir a sua vitória com certa facilidade. O time carioca abriu o placar da partida aos 14 minutos em uma bela jogada, após Arouca perder a bola na intermediária. Lodeiro passou de calcanhar para Julio Cesar, que devolveu também de calcanhar para o meia. O uruguaio chutou da entrada da grande área e Rafael espalmou. Fellype Gabriel, livre na grande área, completou de cabeça para as redes.

O Santos tentou responder. No lance seguinte ao gol, Montillo passou para Willian José, que cruzou rasteiro para Cícero. O meia chutou de primeira e Renan fez a defesa em dois tempos. O jogo, porém, era dominado pelo Botafogo, que jogava em velocidade e dificultava a saída de jogo do adversário. Assim, quase ampliou aos 17 minutos, quando Andrezinho cruzou para Antonio Carlos, que cabeceou para boa defesa de Rafael.

O segundo gol do Botafogo, porém, não demorou a sair e veio com uma certa dose de sorte. Aos 21 minutos, Rafael Marques finalizou da intermediária e a bola desviou na defesa santista, encobrindo o goleiro Rafael, que estava adiantado no lance.

Com a boa vantagem, o Botafogo diminuiu o ritmo, o que permitiu ao Santos ser mais ofensivo. E o time ameaçou aos 31 minutos, quando Willian José recebeu passe na grande área, driblou Bolívar, mas chutou mal, para fora.

Mesmo sem muito apetite, o Botafogo manteve o controle da partida no começo do segundo tempo, tanto que a primeira chance de gol da etapa final, em cobrança de falta de Lodeiro, que Bolívar cabeceou rente à trave direita da meta defendida por Rafael.

Em desvantagem, o Santos tentava esboçar uma pressão e conseguiu chegar com perigo aos 17 minutos do segundo tempo, em jogada individual de Galhardo. O lateral-direito avançou em velocidade, cortou para o meio e chutou forte, para fora, mas bem perto do gol do Botafogo.

O técnico Muricy Ramalho resolveu apostar em candidatos a "novo Neymar" e promoveu as entradas de Neilton e Gabriel, o Gabigol. A estratégia funcionou e o time marcou aos 23 minutos. Neilton puxou contra-ataque e passou para Montillo. Na grande área, o meia chutou forte na saída do goleiro Renan.

Montillo poderia ter marcado o seu segundo gol na partida e empatado o jogo para o Santos aos 30 minutos. O argentino tabelou com Willian José e tocou na saída do goleiro Renan. A bola, porém, foi para fora, perto da trave direita, o que desesperou o meia.

Depois desse susto, o Botafogo se fechou bem e praticamente não teve mais a sua meta ameaçada pelo Santos, que lutou até os minutos finais, mas não criou chances efetivas de gol. Assim, acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo campeão carioca.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS

BOTAFOGO - Renan; Lucas, Bolívar, Antônio Carlos e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel (Vitinho), Lodeiro (André Bahia) e Andrezinho (Renato); Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SANTOS - Rafael; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Émerson Palmieri; Renê Júnior (Neilton), Arouca, Cícero e Montillo; Willian José e Pato Rodriguez (Gabriel). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Fellype Gabriel, aos 14, e Rafael Marques, aos 21 minutos do primeiro tempo. Montillo, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA)

CARTÃO AMARELO - Durval (Santos).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).