Emanuel Biancucchi vai a campo, mas Gilberto deixa treino mais cedo

O técnico Doriva comandou na manhã desta quarta-feira mais um treino no Vasco visando o clássico diante do Flamengo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A principal novidade do foi a aparição do argentino Emanuel Biancucchi no gramado de São Januário pela primeira vez. Já o destaque negativo ficou por conta de Gilberto, que precisou deixar a atividade mais cedo por problemas físicos.

Acertado com o Vasco desde a semana passada após passagem pelo Bahia em 2014, Biancucchi é mais uma esperança de criatividade para o setor ofensivo do Vasco. O meia argentino ainda não foi anunciado oficialmente e nem assinou contrato, mas já trabalhou pela primeira vez como reforço do clube, realizando um circuito de atividades físicas.

Já Gilberto precisou sair do treinamento logo no aquecimento. Ele sentiu dores na região lombar, chegou a ser atendido e a voltar para o trabalho, mas logo se encaminhou para os vestiários. Tratou-se mais de uma precaução da comissão técnica, que não quer perder o atacante para o clássico.

Sem Gilberto, Doriva realizou um trabalho técnico em campo reduzido, dividindo o elenco vascaíno em três equipes. Depois, comandou um treino de ataque contra defesa em metade do gramado. O elenco volta às atividades ainda nesta quarta, a partir das 16 horas, novamente em São Januário.