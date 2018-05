Embaixadora da ONU, Marta quer Copa feminina no Brasil

Vencedora de todos os prêmios possíveis, aos 23 anos, Marta quer iniciar em 2010 uma nova fase na carreira. A partir do próximo ano, a alagoana de Dois Riachos será a primeira atleta nacional embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ela ainda pressiona a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e quer que o País organize a Copa do Mundo de futebol feminino em 2015, aproveitando os estádios que estarão prontos para a Copa masculina de 2014.

Com patrocinadores garantidos para 2010 e apoio de empresas multinacionais, Marta será embaixadora dos programas sociais da ONU, com viagens já programadas para trabalhos na África e uma exposição de sua imagem para além do futebol. Ela, assim, segue os passos de Ronaldo e Kaká, que também moldaram sua popularidade com ações sociais em diferentes locais do mundo.

A ideia é a de vincular sua imagem a uma grande preocupação social. "Nunca me esqueço de minhas origens, que foram humildes", afirmou.

A melhor jogadora do mundo ainda quer usar seu prestígio para forçar a CBF a aproveitar a Copa do Mundo masculina no Brasil em 2014 para desenvolver o futebol feminino. Sua ideia é que o Brasil lance sua candidatura para a Copa feminina de 2015. "Seria algo maravilhoso", disse, lembrando que os estádios já estarão prontos e o País ainda mergulhado no clima de Copa do ano anterior.

Em 2011, o Mundial será na Alemanha. Mas a edição seguinte ainda não tem local definido. "Quem sabe depois da Alemanha possa ser o Brasil", ressaltou, com os olhos brilhando e sem esconder a esperança de que seu sonho se torne realidade.