Embalada, Ponte enfrenta o Paysandu Depois do heróico empate em 1 a 1 com o Criciúma, na última rodada, a Ponte Preta volta a campo neste domingo, às 16 horas, no Majestoso, embalada pelo bom momento que vive o time dentro de campo. Mesmo com muitos problemas de contusão (Piá, Rodrigo e Riva passaram por cirurgias) no atual Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga sabe das dificuldades que vem passando, mas acredita em uma boa vitória diante dos paraenses. "A cada dia uma surpresa desagradável. A alternativa é encontrar forças nas adversidades e usá-las em campo. Essa garotada está de parabéns pela vontade que vem mostrando e pode sair vencedor diante do Paysandu", desabafou Abel. Para este jogo o treinador ainda não definiu quem serão os 11 titulares. Na defesa o zagueiro Gerson pode fazer sua estréia. O jogador, que foi vetado minutos antes do jogo com o Criciúma na última rodada devido ao estado febril e também por ter pego seis jogos de suspensão quando ainda atuava pelo Brasiliense-DF pela Copa Centro-Oeste, já está com a sua situação regularizada e pode ser o companheiro de Gabriel na defesa. O problema é que Luís Carlos, que o substituiu, jogou bem e ainda marcou o gol de empate aos 46 minutos do segundo tempo. Vaguinho, que entrou em lugar de Riva contra os catarinenses, pode roubar a vaga de Fabrício Carvalho no ataque. O jogador seria, assim, o companheiro de Sérgio Alves no ataque. Certeza mesmo é a entrada do volante Roberto, que não atuou nas duas últimas partidas em virtude da briga na justiça envolvendo a Ponte, que pode perder os quatro pontos pela utilização irregular do jogador. A equipe deve jogar com Alexandre Negri; Mantena, Gabriel, Gerson (Luís Carlos) e Alan; Roberto, Ângelo, Adrianinho e Luizinho Vieira; Vaguinho e Sérgio Alves.