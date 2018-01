Embalado, Atlético-MG recebe o Santos Embalado pela convincente vitória sobre o Corinthians, no último domingo, no Pacaembu, o que o deixou na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Santos neste sábado, às 16h, no Mineirão, pela segunda rodada da competição. O técnico Celso Roth decidiu repetir a mesma equipe que estreou bem fora de casa. Num campeonato em que o importante é a regularidade, o Galo está ciente de que é fundamental garantir os três pontos em seus domínios. O treinador acredita que os jogadores estão adquirindo o conjunto necessário para enfrentar a maratona do Brasileirão e para esta partida terá reforços no banco de reservas. Afastados da equipe devido a lesões, o zagueiro Nem, o volante Ferrugem e o meia Paulinho se recuperaram e já estão à disposição de Roth. O time mineiro vai estrear no jogo o seu novo uniforme, confeccionado em comemoração aos 95 anos do clube. A expectativa da diretoria é que um bom público compareça ao estádio da Pampulha para prestigiar o Galo diante do atual campeão brasileiro.