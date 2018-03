Embalado, Atlético-MG vai atacar Catuense Embalado pela vitória por 5 a 3 sobre o maior rival, no clássico contra o Cruzeiro, domingo, o Atlético-MG tenta nesta quarta-feira, diante da Catuense, evitar a eliminação prematura na Copa do Brasil. A partida está marcada para as 20h30, no Mineirão. Para não ser eliminado já na primeira rodada da competição, o Atlético terá de vencer por uma diferença de dois gols - 2 a 0 ou 3 a 1 - ou por um placar mais elástico, já que o time mineiro foi derrotado por 4 a 2 na partida de ida, na Bahia. Se o placar se repetir, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis. "É difícil, mas sabemos que temos condições de buscar esse resultado de 2 a 0 e passar para a próxima fase", destacou o atacante Alex Mineiro. A fim de motivar a presença do torcedor no Mineirão a diretoria alvinegra reduziu pela metade o preço dos ingressos de arquibancada, que passaram de R$ 10 para R$ 5. Satisfeito com a atuação dos jogadores diante do Cruzeiro, o técnico Paulo Bonamigo decidiu manter a mesma formação que iniciou o clássico.