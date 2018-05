Embalado, Botafogo duela contra o América-MG para seguir na caça aos líderes

Embalado pela vitória no clássico contra o Fluminense na rodada passada, o Botafogo vai a Belo Horizonte para visitar o América-MG neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência. A missão do time carioca é vencer a partida, válida pela sexta rodada, para seguir na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

A equipe carioca tenta derrubar um jejum contra o América-MG, adversário que nunca venceu em Minas Gerais. Nos oito confrontos disputados em solo mineiro, o time da casa venceu seis e empatou outros dois. Quatro destes jogos foram no estádio do Mineirão, três no Independência e um - em 2011 - na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Se o retrospecto é ruim na casa do adversário, o momento do time carioca é bom. Sabe de suas limitações, joga no seu limite e perdeu apenas uma vez neste início de competição - contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. No momento, soma oito pontos e está próximo dos primeiros colocados.

"Começo bom. A gente está em uma posição boa, perto dos primeiros. Jogamos contra times fortes, mas precisamos melhorar. Precisamos errar menos e acertar mais. O detalhe será muito importante no jogo", avaliou o técnico Alberto Valentim, que terá reforços para o duelo.

O meia Leo Valencia se recuperou de uma lesão muscular e está novamente disponível. Ele vinha sendo titular do Botafogo até sofrer um problema na coxa direita, que o impediu de encarar o Fluminense, na última segunda-feira. Kieza entrou em sua vaga, fez o gol que garantiu os três pontos no clássico e teve a atuação elogiada por Alberto Valentim. Até por isso, deve ter a titularidade mantida.

O lateral-esquerdo Moisés está totalmente recuperado de uma lesão no tornozelo direito, sofrida ainda no Campeonato Carioca, e já esteve disponível para encarar o Fluminense, mas ficou no banco de reservas, o que deve acontecer novamente diante do América-MG. Gilson, neste momento, é o titular de Alberto Valentim.