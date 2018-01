Embalado, Botafogo enfrenta o Goiás Enquanto não inicia a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue sua participação na Copa do Brasil. Depois de eliminar o São Caetano, vencendo as duas partidas, o Alvinegro enfrenta nesta quarta-feira o Goiás, às 21h40, no Serra Dourada, pelas oitavas-de-final, buscando repetir as últimas boas atuações e conseguir um resultado positivo. A partir desta fase, não há mais a eliminação por dois gols de diferença nas partidas fora de casa. Mas isso não é motivo para o técnico Levir Culpi deixar de exigir a vitória. Para tanto, o treinador vai manter o esquema 4-5-1 que vem dando resultado. A única modificação efetuada será a entrada do volante Túlio no lugar de Carlos Alberto, que está sendo negociado com o São Paulo. Túlio, inclusive, volta ao time do Botafogo justamente numa partida contra seu ex-clube. Ele surgiu nas categorias de base do Goiás, onde atuou por 10 anos. A única vez que o jogador ficou afastado da equipe goiana aconteceu em 2001, quando esteve no futebol da Arábia Saudita. De acordo com o atleta, o profissionalismo é mais importante neste momento. "Vou entrar em campo pensando na vitória. Estou no Botafogo e vou defendê-lo da melhor maneira possível", afirmou Túlio, frisando que, caso marque um gol, não deixará de comemorá-lo. Ele acredita que não será vaiado pelos torcedores rivais. Uma das preocupações é o atacante Araújo. Levir elogiou o Goiás e ressaltou que a principal característica do adversário é a sua força ofensiva. "Tenho certeza que será uma partida complicada. Não podemos ficar só na defesa. Temos que atacar para não sairmos de campo com um mau resultado", disse Túlio.