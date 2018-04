Embalado, Botafogo quer vaga direta na Copa do Brasil A boa fase do Botafogo no Campeonato Carioca é inegável: são oito vitórias seguidas. O time venceu a Taça Guanabara (primeiro turno) e já garantiu classificação em primeiro do grupo para as semifinais da Taça Rio (segundo turno). Nesta quarta-feira, às 19h30, na estreia pela Copa do Brasil, contra o Sobradinho-DF, no estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama, quer mudar o retrospecto recente. Nas últimas três estreias no torneio, os botafoguenses não conseguiram vencer.