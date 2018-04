Embalado, Cruzeiro aposta na manutenção da equipe

Segundo Marcelo Oliveira, apesar de jogar na casa do adversário, o objetivo "inicial" do Cruzeiro "é sempre de conquistar os três pontos" em cada confronto da competição. "Quem tem objetivos grandes tem de buscar a vitória sempre. Dependendo das circunstâncias do jogo, o empate pode ser satisfatório", declarou o treinador.

Por isso, ele decidiu repetir a equipe que venceu o Goiás no último domingo e também goleou o Rezende por 4 a 0, na semana passada, pela Copa do Brasil. Na avaliação de Marcelo Oliveira, a formação deu ao Cruzeiro um "ritmo forte de marcação" e a possibilidade de criar "ocasiões de gol". "O time está bem firme, com um equilíbrio entre defesa e ataque", declarou o treinador.