?Embalado?, Cruzeiro pega o Paraná O empate em 4 a 4 com o Santos teve sabor de vitória na Toca da Raposa e os jogadores do Cruzeiro querem aproveitar o entusiasmo gerado pela reação inesperada para conquistar 12ª vitória no Campeonato Brasileiro e melhorar a posição do time na tabela de classificação. A equipe celeste enfrenta nesta quarta-feira o Paraná Clube, às 20h30, no Mineirão, pela 28ª rodada da competição. O time mineiro ocupa o 10º lugar, com 38 pontos ganhos, e depois do líder, recebe agora o lanterna do campeonato. Autor do gol de empate na reação contra o Santos, o meia Wendell será o substituto do meio-campista Martinez, expulso na partida. Além de Martinez, o técnico Marco Aurélio tem outros três desfalques: O lateral-esquerdo Leandro foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, para o jogo de domingo, contra a Bolívia, em São Paulo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2006. O lateral-direito Alessandro será improvisado na vaga. O volante chileno Maldonado foi convocado para integrar a seleção de seu país e será substituído por Sandro. Outro que estará ausente é o zagueiro Edu Dracena, que recebeu 12 dias de folga. No seu lugar entra Irineu, que formará dupla ao lado de Bruno Quadros. LIMA - Nesta terça-feira, a diretoria celeste anunciou que o atacante Lima foi cedido por empréstimo de um ano, gratuitamente, ao Sporting Braga, de Portugal. O jogador não estava sendo aproveitado por Marco Aurélio. No início da semana, o Cruzeiro contratou o lateral-direito Michel, de 22 anos, que assinou contrato até dezembro deste ano.