Embalado, Cruzeiro pega o Paysandu Motivado pela classificação na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Paysandu, neste sábado, às 16h, em Belém, no estádio Mangueirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, com 42 pontos, está em 13º lugar na tabela de classificação e precisa se recuperar da derrota em casa para o Atlético-PR, na rodada anterior da competição nacional. O grupo celeste, contudo, ganhou durante a semana um novo ânimo após a emocionante vitória sobre o Goiás (3 a 2), no Mineirão, pelo torneio internacional. "Estou vendo os jogadores felizes, todos querendo produzir, unidos por um objetivo. Se a maioria pensa que é impossível conseguir uma das quatro primeiras colocações, e chegar à Copa Libertadores, nós estamos acreditando", disse o técnico Marco Aurélio. Se tem deixado a desejar nas últimas vezes em que atuou em seus domínios, o Cruzeiro vem conquistando bons resultados fora de Belo Horizonte. Nos três últimos compromissos, acumula duas vitórias - sobre Criciúma (2 a 1) e Palmeiras (3 a 1) - e um empate - com o São Paulo (0 a 0). A única mudança em relação ao time que enfrentou o Goiás será a entrada de Leandro na lateral-esquerda, no lugar do argentino Sorín, que cumpre suspensão automática pela expulsão na última rodada do Brasileiro. Durante a semana, Leandro confessou estar chateado com a condição de reserva após a chegada de Sorín. "Eu não estava vivendo uma fase ruim, vinha jogando. Cheguei à Seleção não foi por acaso", reclamou. "Agora é dar da volta por cima".