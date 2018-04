Embalado, Figueirense enfrenta Inter O caráter eliminatório do segundo jogo diante do Internacional, neste sábado, às 18 horas, da fase inicial da Copa Sul-americana, se apresenta como um desafio para o Figueirense. O time entra em campo determinado a fazer história na primeira participação em torneio de âmbito internacional e também embalado pelas duas vitórias seguidas em apresentações pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Será o quarto jogo entre as equipes na temporada. Pela Série A foram dois, com uma vitória cada. O equilíbrio de forças foi constatado com empate no primeiro jogo pela Sul-americana, em Florianópolis, no dia 25 do mês passado. Exceção à ausência do zagueiro Márcio Goiano, expulso no primeiro confronto (0 X 0), e que será substituído por Eloy, o time será o mesmo que venceu o Goiás na última quarta-feira (3 a 2). O técnico Dorival Júnior afirmou, antes do embarque para a capital gaúcha, que a disputa será de risco, justificado pela irregularidade do Internacional nas últimas partidas disputadas pelo Brasileiro. "Pelo momento do adversário, o jogo vai exigir o máximo de aplicação, especialmente de nosso setor defensivo", prevê.