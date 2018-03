Embalado, Fla quer resgatar glórias Embalado pela conquista do Campeonato Carioca, o Flamengo estréia nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, às 21h45, no Estádio Olímpico, buscando reaver o prestígio perdido nas últimas campanhas da competição nacional. O Rubro-Negro não conquista o título desde 1992 e tem lutado contra o rebaixamento ou terminado em posições não muito honrosas. No ano passado, a equipe ficou em oitavo. A esperança no Brasileiro estará na boa fase do meia Felipe. Eleito o melhor jogador do Carioca, ele reconhece a responsabilidade de comandar o time. "Sei que os torcedores depositam suas fichas no meu futebol. Espero poder corresponder." No intuito de confundir o Grêmio, o técnico Abel Braga não quis divulgar a escalação da equipe. Preferiu fazer mistério, sem confirmar se o volante Da Silva, que cumpriu suspensão na final do Carioca com o Vasco, volta ao time titular. Citou que o atacante Diogo ou Rafael Gaúcho podem entrar. "Já sei quem vai jogar, mas não vou dizer", declarou o treinador. A tendência, porém, é a de que Abel mantenha a formação da primeira partida contra o Vasco. Os volantes Da Silva e Douglas Silva serão os responsáveis pela marcação, enquanto os meias Ibson e Zinho poderão ajudar Felipe a municiar o artilheiro Jean. Contusão - O lateral-esquerdo Athirson, que ainda não está com a documentação regularizada, sofreu uma contusão no calcanhar do pé direito, em lance isolado durante um treino leve nesta terça-feira, e deixou o clube andando de muletas. De acordo com o médico Walter Martins, a lesão não é grave, mas serão necessárias 24 horas para fazer um diagnóstico. Athirson pretendia estrear na segunda rodada, sábado, contra a Ponte Preta.