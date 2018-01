Embalado, Fla recebe Santos no Maracanã Há três rodadas o Flamengo caminhava rumo à crise no Campeonato Brasileiro, mas contra o Santos, neste sábado, às 18h, no Maracanã, o time entra em campo embalado pela invencibilidade na competição e pelo bom astral que voltou à Gávea. O técnico rubro-negro Nelsinho Baptista é apontado como o principal responsável pelas mudanças no clube, que chega à quinta rodada em quarto lugar na tabela de classificação, com um total de oito pontos. Desde que estreou no Flamengo, Nelsinho com seu jeito calmo tem encantado os jogadores. A volta dos treinos táticos, com jogadas ensaiadas, também motivou os atletas, que não vinham praticando este tipo de exercício com o antecessor, Evaristo de Macedo. Se Nelsinho conquistou atletas e torcedores, o treinador também ficou deslumbrado com a torcida do Flamengo, no domingo, quando o time goleou o Fluminense no Maracanã. E ela é a primeira aposta do técnico para vencer o Santos. Além de convocar a torcida para comparecer ao Maracanã, o que motivou o aumento da carga de ingressos de 45 mil para 60 mil, Nelsinho também não descartou a possibilidade de fazer uma marcação especial sobre alguns jogadores santistas. Os meias Diego e Robinho são os alvos principais. "Vamos dar atenção a todos os setores do Santos, mas é claro que poderemos dar atenção especial a esse ou aquele jogador", comentou o técnico do Flamengo. "O nosso adversário é um time de muita qualidade e com excelentes atletas. Por isso, não podemos dar espaços." A boa notícia para Nelsinho foi o retorno do lateral-esquerdo Athirson, recuperado de dores musculares na coxa direita. Já o atacante Zé Carlos e o meia Fábio Baiano, ambos com dores na coxa direita não têm condições de atuar. Fernando Diniz permanece no meio-de-campo. E Jean e Andrezinho disputam a vaga no ataque.