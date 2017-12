Embalado, Flamengo estréia em Alagoas Ainda embalado pela boa vitória sobre o Fluminense no Campeonato Carioca, o Flamengo estréia na Copa do Brasil enfrentando o CRB-AL, às 21h45, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O Rubro-Negro busca uma vitória por dois gols de diferença para eliminar a necessidade da partida de volta. Mas o técnico Abel Braga tem alguns problemas para escalar a equipe. O lateral-direito Rafael está machucado, enquanto os atacantes Rafael Gaúcho e Flávio ainda não foram inscritos na competição. Segundo o diretor técnico Júnior, os documentos haviam sido enviados no tempo hábil. Porém, os nomes dos atletas não apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) para a primeira rodada da Copa do Brasil. O jovem Gauchinho, que já participou de alguns jogos do time profissional, será o titular da lateral-direita. No ataque, Andrezinho será o companheiro de Jean que, mesmo gripado, foi confirmado na equipe. "Até a hora do jogo estarei bem melhor. Não terei problemas para atuar", disse o jogador. E na lateral-esquerda, Roger, antes execrado pelos torcedores, mas saudado como herói na vitória sobre o Fluminense, está confirmado. Ele não prometeu gols na partida. Porém, garantiu que não faltará empenho durante os 90 minutos. "Quero mostrar minhas qualidades para que a torcida veja que tenho condições de jogar no Flamengo", disse.