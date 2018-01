Embalado, Flu terá reforço de Romário Embalado pela expressiva vitória contra o Flamengo no domingo, o Fluminense entra em campo contra o Madureira, nesta quarta-feira, nas Laranjeiras, com uma atração a mais para seus torcedores: o artilheiro Romário. O atacante faz sua estréia no Campeonato Estadual, após recuperar-se de uma contusão na coxa e no pé direito, que o afastou das primeiras cinco rodadas. A volta de Romário deve obrigar o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, a armar o time na formação tática 4-3-3. Neste caso, Ademílson e Fábio Bala formariam com o artilheiro o trio ofensivo tricolor. Mas, Gaúcho admitiu que esta formação pode prejudicar o time na parte defensiva. O receio do treinador está no fato de o Madureira ter dois atacantes de destaque no Carioca, Sorato e Josafá. Se optar pelo 4-4-2, Fábio Bala e Ademílson disputam a segunda vaga no ataque. "Com a entrada do Romário terei que me movimentar mais. Não tem problema, já que ele nos deixa na cara do gol", disse Fábio Bala. "Vou aguardar para ver qual a decisão do Renato. Quero jogar." No meio-de-campo, Zada que está contundido deveria ceder lugar para Alex Oliveira. Mas, o atleta só atuará se Gaúcho resolver utilizar somente dois atacantes. O meia Djair deve ser escalado no banco de reservas.