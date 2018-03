Embalado, Fortaleza joga em Curitiba Embalado por três vitórias consecutivas contra os ex-campeões brasileiros Internacional (3 x 0); Flamengo (2 x 0) e Atlético/MG (4 x 3), o Fortaleza enfrenta o Paraná, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Pinheirão, em Curitiba. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No ataque, a novidade é a volta de Clodoaldo, que substitui Finazzi, afastado do elenco por rebelar-se contra o técnico Luiz Carlos Cruz. No jogo contra o Atlético Mineiro, sábado passado, ele foi obrigado a sair aos 13 do segundo tempo para dar lugar a Clodoaldo. Não gostou e reclamou de "perseguição" do técnico. Finazzi ficou em Fortaleza resolvendo sua situação junto à diretoria do clube. No meio-campo, Alyson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, devendo entrar Fabiano. Em compensação, o ala direita Chiquinho e o volante Dude retornam ao grupo após cumprir suspensão automática. O Fortaleza é o 19º colocado, com 22 pontos ganhos.