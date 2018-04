Embalado, Goiás encara desafio contra o Cerro Porteño

Veja também:

Apesar de estar na disputa pelo título no Brasileirão - ocupa o quarto lugar -, o Goiás vai jogar com força máxima na Copa Sul-Americana. O técnico Hélio dos Anjos, inclusive, pretende manter o mesmo time que derrotou o Corinthians por 4 a 1, apostando no sucesso da dupla Fernandão e Iarley para vencer o Cerro Porteño.

"Queremos ganhar para ter mais tranquilidade no jogo de volta", disse o atacante Iarley, lembrando que o Goiás receberá o Cerro Porteño no dia 1º de outubro, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, para decidir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. "Os paraguaios são um adversário difícil de vencer, mas não é impossível."

No Cerro Porteño, time de bastante tradição no futebol paraguaio, a novidade para o jogo desta quinta-feira é a escalação do jovem meia Iván González, de apenas 19 anos. Ele foi o escolhido pelo técnico Pedro Troglio para substituir Julio dos Santos, que ainda se recupera de contusão. "Não podemos errar", avisou o treinador.